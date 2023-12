En la madrugada de este lunes y muy cerca de Bogotá, un acto terrorista les causó lesiones a dos trabajadoras de la concesión Coviandina que trabajan en el peaje Boquerón, en la vía al Llano.

El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, confirmó que en la investigación se comprobó que en las casetas del peaje había fragmentos de granada y que eso les da indicios a las autoridades de que puede tratarse de grupos organizados y no de delincuencia común.

Ante eso, una de las críticas con palabras más fuertes llegó por cuenta de la saliente alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que lamentó el ataque y le dejó varios reproches a Petro. En su cuenta de X escribió:

“Colombia retrocede al abismo del terrorismo, el descontrol del territorio y la inseguridad y la violencia contra la población, ante la conducción errática del presidente como único comandante en jefe de las Fuerzas Militares y de Policía, mientras los jefes criminales sí crecen con estrategias claras e infortunadamente eficaces de control de la población con intimidación, asesinatos, confinamiento o desplazamiento, de rentas criminales a las que han añadido el tráfico de personas a escala global, de territorios cada vez más amplios del país controlados o en disputa criminal y un incremento de la extorsión, distribución y lavado de rentas criminales y disputa criminal en las calles de nuestras ciudades”.

Por esa detallada descripción, la mandataria dijo que Colombia ya es “potencia mundial del crimen, no de la vida”, contradiciendo el eslogan del Gobierno Nacional.

Condenamos este atentado en el peaje de Boquerón. Nuestra solidaridad con los trabajadores heridos, sus compañeros y amigos, con nuestro hermano departamento de Cundinamarca.

Condenamos este atentado en el peaje de Boquerón. Nuestra solidaridad con los trabajadores heridos, sus compañeros y amigos, con nuestro hermano departamento de Cundinamarca.

Colombia retrocede al abismo del terrorismo, el descontrol del territorio y la inseguridad y la violencia…

Versión con la que coincidió el gobernador García en un diálogo con Blu Radio: “Efectivamente se está deteriorando y no solo porque las disidencias están haciendo acciones y están aprovechando, seguramente, la buena voluntad del Gobierno, sino también porque las bandas criminales están aprovechando esta incertidumbre para hacerse pasar por grupos armados y comenzar a extorsionar en diferentes sitios“.

En la misma vía llegó la opinión de la senadora María Fernanda Cabal, que critica cómo se complicó la situación del país y dejó ver que cree que Petro no está actuando como debería: “Empeora el orden público mientras Petro duerme y deja arder el país entre el narcotráfico y el terrorismo”.

La misma Cabal continuó su crítica difundiendo imágenes de lo que dice ella son delincuentes de las disidencias de las Farc caminando a sus anchas por un municipio del Huila y le reprocha al jefe de Estado que los grupos con los que él está dialogando y buscando la llamada paz total “nunca cumplieron con lo acordado”.

En redes circulan las fotos de los terroristas de las FARC en el municipio de Iquira-Huila. Aquí el resultado de un acuerdo que nos ha costado 77 billones de pesos y ni un día de paz. Hicieron "trizas" la paz los terroristas, que nunca cumplieron con lo acordado.

Y a esto le suma la denuncia que hizo hace pocos días el también senador Ariel Ávila, que a finales de la semana pasada dijo que, justamente, en ese departamento la población está viviendo una situación difícil:

“Estuve en La Plata, Huila, y la disidencia de ‘Iván Mordisco’ está armando un corredor desde el Caquetá, pasando por el Huila que lleva al Cauca […] y están haciendo una nueva ruta que baje hacia el Putumayo, y esto está llevando a un aumento vertiginoso de las extorsiones y presiones a las comunidades”.

Además, dijo que el municipio de Páez está azotado con el aumento del reclutamiento de menores para esos grupos. Acá, su denuncia:

📌Las disidencias de Iván Mordisco están armando un corredor desde el Caquetá, pasando por el departamento del Huila y llegando hasta Cauca. Ahí aspiran a tomar la ruta hacia el pacífico caucano; la otra opción, es bajar hasta el Putumayo. Están carnetizando a todos los…

Hechos que se repiten a lo largo y ancho del país, pues desde distintos territorios llegan denuncias de extorsiones, amenazas y más delitos contra la población.

Pues mientras todo esto sucede, pocas respuestas se obtienen del presidente, que lo único que se animó a comentar en la mañana de este lunes frente al acto terrorista fue una onomatopeya.

El trino de Gustavo Petro en una red social en la que suele ser muy activo carece de total seriedad y mucho más si se compara con sus habituales pronunciamientos condenando otros hechos, como la guerra entre Israel y Hamás.

En este caso, el presidente ni siquiera expresó su solidaridad con las trabajadoras heridas por los explosivos o sus familias. Entre tanto, ha expresado todo tipo de rechazo, incluso en escenarios internacionales, y ha condenado insistentemente ese conflicto.

La respuesta tiene el agravante de que puede tener todo tipo de interpretaciones, pues no es claro qué quiere decir, tal como pasó con otra publicación que hizo más temprano escribiendo “o no leen o se hacen los…”, como respuesta a otra crítica que recibió por derogar el decreto que prohíbe el consumo y porte en espacios públicos.

Además, el silencio viene desde todo el Gobierno, pues desde el Ministerio de Defensa u otra autoridad tampoco se conoce una declaración.

Recientemente, y después de que Colombia llegó a 90 masacres en 2023, el mandatario por fin admitió que su Gobierno está en deuda y ha sido incapaz de disminuir estos hechos.

En términos generales, no solo la respuesta de Petro está alejada a la seriedad con la que debería gobernar, sino también sus decisiones, porque sigue intentando negociar con grupos como las disidencias que no están en cese al fuego o como el Eln que no deja de secuestrar. Las políticas de la administración, en especial sobre negociaciones de paz y prebendas a los criminales, deben cambiar y pronto.

