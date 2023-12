Mucho revuelo se ha desatado en Colombia por la decisión del Gobierno de Gustavo Petro de derogar esta semana el decreto que prohibía la tenencia de drogas en espacios públicos en el país. Una medida que le impide a la Policía confiscar estupefacientes, siempre y cuando no excedan la dosis mínima.

Ahora, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, ha sido muy criticado en redes sociales por la perla con la que salió en la emisión del mediodía de Noticias Caracol, cuando la periodista Daniela Pachón le reclamó por los alcances del decreto y él le contestó pidiéndole que aconsejara a su hija si llegaba a descubrir que consumía droga, como si el problema fuera tan fácil de resolver.

“Ministro, ya vemos que es una decisión que genera controversia, y se lo digo no solo como periodista, sino como mamá. No me parece una preocupación sobredimensionada porque sí me importa lo que pueda ver mi hija en un parque”, le dijo la comunicadora en Noticias Caracol.

A lo que el ministro contestó: “Vea, lo mejor para su hija es que usted, con todo el amor que le tiene, le explique cuáles son los riesgos de consumir drogas, por qué es nocivo hacerlo, pero que si va a decidir hacerlo, lo haga en determinadas circunstancias, por ejemplo, en la casa, es mejor que en la calle”.

Al respecto, Iván Duque, expresidente de Colombia, habló en Blu Radio y reaccionó a este episodio, pues él ha sido uno de los grandes críticos de la medida tomada por el Gobierno: “Las respuestas que han dado sobre el decreto son absolutamente alegres, como las que vimos en el noticiero, en la que vimos que dijo el ministro que tocaba hablarle a los hijos, pues claro que hay que hablarles, pero ellos van al parque y hay jíbaros violentos que los pueden poner en riesgo”.

De igual manera, cuestionó las explicaciones que ha dado el Gobierno y hasta lanzó una pulla sobre las medidas diferenciales que han tomado con las drogas y no con otros temas en los que, para el expresidente, son más radicales.

“A todos nos corresponde como padres de familia hablarles, pero los hijos van a espacios públicos y ven a una gallada que consume droga, pues no hay un entorno seguro y veo la actitud del Gobierno como paradójica, pues los veo con muchas cosas con prohibición, pero cuando se habla de drogas quieren que sea un derecho fundamental. El espacio público es un espacio de todos y prima el interés general”.

