El Gobierno de Gustavo Petro derogó esta semana el decreto que prohibía la tenencia de drogas en espacios públicos en Colombia. Por esa decisión, la Policía no podrá confiscar estupefacientes, siempre que no excedan la cantidad mínima que se especifica en la Ley 30 de 1986.

(Lea también: Ella es ‘La murga’, la mujer que distribuía droga y asesinaba en casas de pique de Bogotá)

El presidente explicó lo que significa derogar el decreto 1844 de 2018. Según él, no se trata de tumbar la prohibición, sino de quitar la multa por el porte de dosis personal. Sin embargo, la medida ha sido duramente cuestionada desde diversos sectores.

Este domingo, en entrevista con Noticias Caracol, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, soltó una perla que le ha significado críticas porque, prácticamente, le sugirió a la presentadora Daniela Pachón recomendarle a su hija a consumir drogas en casa y no en parques.

Garantías para los drogadictos, delincuentes, narcos, asesinos… ¿y las familias? Nos quedamos sin derechos … pic.twitter.com/D2VBI2mrFQ — Luis Carlos Vélez 🌎 (@lcvelez) December 10, 2023

El ministro aseguró que hay una sobredimensión de que los niños puedan ver a otras personas consumir drogas en espacios públicos como parques. “Considero algo sobredimensionado esto de que los niños no puedan ver a alguien fumando, como si un niño no pudiera ver a alguien tomándose una cerveza o un aguardiente”, señaló en el noticiero.

Al final de la entrevista, la presentadora expresó que, como madre, no le parecía que se le estuviera dando una preocupación exagerada a la derogación del decreto, puesto que a muchos padres les inquieta que sus hijos vean a consumidores en los parques.

“Ministro, ya vemos que es una decisión que genera controversia, y se lo digo no solo como periodista, sino como mamá. No me parece una preocupación sobredimensionada porque sí me importa lo que pueda ver mi hija en un parque”, le dijo Pachón al ministro Osuna.

Seguidamente, el jefe de la cartera de Justicia le respondió: “Vea, lo mejor para su hija es que usted, con todo el amor que le tiene, le explique cuáles son los riesgos de consumir drogas, por qué es nocivo hacerlo, pero que si va a decidir hacerlo, lo haga en determinadas circunstancias, por ejemplo, en la casa, es mejor que en la calle”.

Lee También

Como era de esperarse, la respuesta del ministro a la periodista de Noticias Caracol provocó revuelo en redes sociales. Miles de internautas lo han cuestionado por su comentario, ya que consideran que este Gobierno no entiende que a los niños y jóvenes hay que cuidarlos y alejarlos del consumo de drogas.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.