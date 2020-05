Restrepo fue invitada a Semana Tv para que expusiera los argumentos que la llevaron a no respaldar la iniciativa del presidente Iván Duque, que busca implementar la cadena perpetua para asesinos y violadores de menores de edad en Colombia.

De entrada, la representante dejó claro que es “100 % uribista y del Centro Democrático”, y dijo que no cree “que eso vaya, realmente, a acabar con la violencia en contra de nuestros niños”.

“Los niños deben ser un fin no un medio, no pueden ser una mercancía política. Pienso que es grave que se presente como una falacia que la cadena perpetua cese o disminuya la violencia contra los niños”, agregó la congresista en el programa.

Cuando le preguntaron si esa decisión la distanciaba de su partido por dejar solo al jefe de Estado y no respaldarlo, Restrepo aseguró:

“Este tema lleva más de un año y le he dicho al mandatario que no lo puedo acompañar en eso. Me dijo: ‘bienvenido el debate democrático’. En el partido respetarán mi posición y valoro eso”.