Esa cifra de infractores se relaciona con los 4.143.531 vehículos que se movilizaron en las vías nacionales y que, según un informe de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía citado por RCN Radio, implicó un aumento del 14 % con relación al mismo puente festivo del año anterior —2.936 sancionados de 2.551.056 vehículos que se movilizaron­—.

De acuerdo con la emisora, de ese total, 1.098 personas fueron sancionadas por no portar la licencia de conducción; 691, por no presentar el documento vigente de la revisión técnico mecánica; 638 motociclistas por no acatar las diferentes normas de tránsito; 395, por no portar el seguro obligatorio; 368, por adelantar en zonas prohibidas y 103 por conducir en estado de embriaguez.

Además, las autoridades sorprendieron a varios conductores prestando el servicio de transporte público de manera informal, por lo que se impusieron 114 comparendos, añadió La FM.

El reporte también reveló que las ciudades en las que se reforzaron los controles fueron Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga, puntualizó Red+.