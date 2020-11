El conductor del vehículo Nissan Frontier, que este sábado se llevó por delante a 3 ciclistas en una vía de La Ceja, sur de Antioquia, ya está en poder de las autoridades, de acuerdo con el video publicado por la comunicadora en su cuenta de Twitter.

En ella también se excusó por la prisa con la que conducía el vehículo cuando atropelló a los deportistas que, según Carvajal, “fueron valorados por un médico y están fuera de peligro”.

“Yo venía preocupado porque tenía un familiar muy grave en el hospital”, manifestó el hombre, quien a la vez añadió que no se percató de lo ocurrido y que por ello no se detuvo a socorrer a los ciclistas.

“Yo sentí un golpecito, seguí y no me di cuenta. Les pido disculpas, de verdad, por lo que pasó, pero no fue mi intención arrollar a nadie. Me hubiera dado cuenta yo hubiese parado, los hubiera auxiliado”, concluyó.