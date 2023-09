Como si fueran lobos solitarios, en las marchas del Pacto Histórico y del Gobierno han aparecido varios trabajadores que ofrecen servicios de publicidad o edición de audio a los que no se les ha podido hacer la trazabilidad de quién los contrató, pues aseguran que no están autorizados para hablar y dejan en el aire un tufillo a movimientos por debajo de la mesa que nadie sabe por qué no se exponen.

Precisamente, durante la marcha de este miércoles 27 de septiembre en Bogotá en apoyo al Gobierno Nacional, el candidato a la Alcaldía de Bogotá Gustavo Bolívar anunció que saldría a manifestarse, pero sin hacer publicidad a su campaña, algo que está prohibido.

Sin embargo, eso no fue así y cerca del Parque Nacional se identificó un vehículo Cherry Yoki, modelo 2015, que estuvo estacionado cerca de media hora en el lugar mientras cientos de ciudadanos veían la valla que hacía referencia al Pacto Histórico y Gustavo Bolívar.

Hay un carro con propaganda de la campaña de Gustavo Bolívar en el Parque Nacional, punto de encuentro de la denominada marcha #27SPorLaVida. Argumentan que es una cosa “circunstancial”, que solamente vino a traer material para el Pacto Histórico 🤔 ¿Ustedes qué opinan? pic.twitter.com/PcQtz2y0TF — Margarita Contreras D. (@magicontrerasd) September 27, 2023

El carro de color blanco es de placas WLU221, de Bogotá, y aparece registrado a nombre de Luis Antonio Ariza Sarmiento, un empresario del sector de la publicidad, según reveló El Tiempo. El hombre admitió que sí estuvo en la marcha con propaganda del Pacto Histórico.

Sin embargo, cuando el citado diario le preguntó por quién le pagó los servicios, aseguró que no estaba autorizado para hablar y, por el contrario, explicó que es al Pacto Histórico al que se le debe preguntar si hubo contrato o no.

Incluso, en redes sociales se conocieron fotos de volantes y camisetas con propaganda política, que según varios asistentes, fue entregada durante la marcha, de acuerdo con el rotativo.

Lo que se sabe de la empresa de Ariza es que se llama Acción Visual Publicidad-Móvil, que está dedicada a las campañas publicitarias. Funciona hace 5 años y adicional a los carros-valla, también ofrece planes y estrategias a sus clientes, según el periódico.

Pese a la evidencia de la campaña publicitaria, Gustavo Bolívar le dijo a Pulzo que él no utilizó propaganda en las marchas y que simplemente ejerció su derecho como ciudadano a movilizarse.

