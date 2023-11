Primero llenó el escenario Plaza del Parque Simón Bolívar. En su segunda visita, el lugar escogido fue el estadio El Campín, y para su tercera y última ocasión el encuentro entre él y su público será en el Coliseo MedPlus. Se trata de Roger Waters, una de las voces legendarias de Pink Floyd´s, quien realizará la última etapa de su gira de despedida de los escenarios.

This is not a Drill es el título de esta memorable despedida, que recorrerá buena parte de América Latina, y no podía dejar de decir adiós en Colombia, lo que será la tercera ocasión de este maestro del rock de todos los tiempos se presente en el país.

Así, se ha destinado un avión privado para que lleve a cada país su montaje único diseñado específicamente para esta gira de conciertos, que a Colombia llegará el 5 de diciembre, con boletería disponible a través del sistema www.taquillalive.com.

Una gira que arrancó a mediados del año pasado, y por fin, para los fanáticos del rock, llegará a América Latina para el cierre de la agenda de espectáculos de este año.

Si alguien tiene dudas de ir al último de los conciertos del músico, compositor y activista británico, este es un recuento de las razones por las que vale la pena verlo.

Montaje:

Está diseñado exclusivamente para Colombia con las visuales sorprendentes a las que nos tiene acostumbrados con cada nuevo show, proyectando en una gran pantalla, de más de 400 metros cuadrados, las visuales y mensajes que el mismo Roger ha supervisado de principio a fin. El sonido envolvente de última generación con que cuenta el Coliseo MedPlus ha cumplido con las rigurosas exigencias de Water y su equipo.

Setlist:

La noche promete abrir con los acordes de Confortably Numb y cerrar con Outside the wall y los músicos desapareciendo ante los ojos de los asistentes. A lo largo de todo el concierto se podrán disfrutar de clásicos como The Happiest Days of Our lives, Another Brick in the Wall (Partes 2 y 3), Us & Them, Wish You Were Here y por su puesto Money, uno de sus clásicos más recordados, y no podía faltar algo de lo nuevo con The Bar.

La sorpresa:

No puede faltar el cerdo rosa que siempre sobrevuela sus conciertos, así como una oveja gigante, que también será invitada al el Coliseo, mientras suenan algunas canciones como Sheep y In The Flesh, al anunciar un breve y necesario intermedio, para que luego el repertorio continúe elevando la temperatura.

Waters estará a cargo de las voces principales, guitarras, bajo y piano, y será acompañado en el escenario por Jonathan Wilson en guitarras y voces; Dave Kilminster en guitarras y voces; Jon Carin en teclados, guitarra y voces; Gus Seyffert en bajo y voces; Robert Walter en teclados; Joey Waronker en batería; Shanay Johnson y Amanda Belair en voces, y Seamus Blake en saxofón.

La gira:

This Is Not A Drill es una innovadora y espectacular extravagancia de rock and roll/cinematográfica, que un verdadero amante del buen rock no puede dejar de vivir. Además, representa un contundente alegato contra la distopía corporativa en la que todos luchamos por sobrevivir, y un llamado a amar, proteger y compartir nuestro preciado y frágil hogar planetario.

La cita será el próximo 5 de diciembre y los organizadores abrirán las puertas a partir de las 5:00 de la tarde, tres horas más tarde comenzará el espectáculo, siendo un evento para mayores de 14 años con zona especial libre de alcohol.

