Los rockeros colombianos tienen una cita con la historia este martes 21 de noviembre, cuando se encuentren con la banda inglesa que creó las bases del ‘britpop’ y el rock ‘indie’, en un evento organizado por Páramo Presenta.

(Vea también: Aún alcanza a ahorrar: esto cuesta ir a los conciertos que quedan del 2023 en Bogotá)

Blur hizo esperar más de tres décadas a sus fieles fanáticos, aunque ese largo tiempo que aguardaron terminará con el recital que ofrecerá ante más de 20.000 espectadores que colmarán las tribunas del Movistar Arena para corear los éxitos que definieron a una generación.

Si bien Damon Alborn ya visitó el país en dos ocasiones con su famoso proyecto alterno llamado Gorillaz, en 2005 y 2022, los colombianos al fin lo verán reunido con el guitarrista Graham Coxon, el bajista Alex James y el baterista Dave Rowntree.

Antes de saltar y cantar a rabiar himnos como ‘Girls & boys’, ‘Song 2’, ‘Parklife’ y ‘Out of time’, valdría la pena que conociera algunas historias curiosas de la banda que regresa a los escenarios después de 8 años de ausencia.

No siempre fueron un ‘borrón’

Antes de llamarse Blur (lo que traduce borrón en inglés), la banda se llamaba Seymour. Ese nombre lo adoptaron durante el primer año de su, fundación, en 1989. Las otras opciones que tenían para bautizar la agrupación fueron Sensitize, Whirlpool o The Shining Path.

Su primer concierto fue inolvidable

Durante la primera presentación que dieron en Leeds (Inglaterra), antes de ser famosos, Albarn saludó al público diciendo que su banda era de Londres. Los pocos espectadores quedaron en absoluto silencio, hasta que uno de ellos les respondió gritando: “Pues vuelvan allá, imbéciles”. Después terminaron saltando sin parar con la música de Blur.

‘Girls and boys’ tuvo una carátula poco embarazosa

El arte de la portada del single que se convirtió en uno de los máximos ‘hits’ de la banda inglesa fue sacado de una caja de preservativos, lo que representaba a la perfección la parodia que quería hacer Blur sobre el modo de vida de los jóvenes en los 90’s.

(Vea también: Un grande del entretenimiento se une a Ocesa y Páramo; subirán de nivel las presentaciones)

La descontrolada fiesta en Mallorca (España) que inspiró ‘Girls and boys’

Mientras los integrantes de la banda pasaban sus vacaciones en ese lugar, asistieron al famoso ‘Club 18-30’, presente en varias ciudades de la costa mediterránea. Allí, Alborn y sus compañeros vieron la descontrolada fiesta que tenían los jóvenes y surgió la idea de hacer una parodia a la excentricidad de la intimidad, las drogas y el rock’n roll.

Girls who want boys, who like boys to be girls, who do boys like they’re girls, who do girls like they’re boys (chicas que son chicos, a quienes les gusta que los niños sean niñas, a quienes les gustan los chicos como si fueran chicas, a quienes les gustan las chicas como si fueran chicos).

El delicioso negocio alterno de Alex James

Todos los integrantes de la banda inglesa son amantes del queso y, de hecho, es conocido que invitan a algunos de sus fans al ‘basckstage’ para que se tomen unos tragos, pero no permiten que ellos toquen las tablas de quesos que están dispuestas para los músicos.

Ese delirio por el queso hizo que James se convirtiera en ‘formager’ (quesero) y se dedicara a producir su propia marca, reconocida como Alex James ‘Presents’.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.