La mujer fue identificada Ana Clara Benevides, quien era una de las 60.000 personas que asistían al concierto en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro este viernes.

La joven se habría desmayado en la gradería, donde habría sufrido un paro cardiorrespiratorio. Aunque habría conseguido ser reanimada tras 40 minutos de esfuerzos en el propio estadio, sufrió un segundo paro de camino al hospital. Allí fue atendida, pero no resistió y falleció, detalló el diario Folha.

La comunidad de fanáticos de Taylor Swift se manifestó apesadumbrada por lo ocurrido:

Ana Benevides, attended last night's show in Rio for The Eras Tour has passed away.

-Our thoughts & prayers are with her family during this difficult time 😔 pic.twitter.com/VFGPhL3sv0

— Taylor Swift Web (@tayswiftdotcom) November 18, 2023