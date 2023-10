Este fin de semana se conoció que el guardaespaldas de Taylor Swift se unió a las filas israelitas en la guerra que libran contra el grupo Hamás de Palestina, y la noticia la dio a conocer en su cuenta oficial de Facebook y rápidamente se viralizó.

“Estoy con Israel… no debería tratarse solo de una persona. Apoya al único Estado judío. Debería ser” “¡Estoy con la humanidad! Mientras un lado protege a los bebés, niños y ancianos, el otro los utiliza como escudos humanos”, dijo el hombre.

(Vea también: Lo último: alrededor de 300 muertos dejó un bombardeo israelí a hospital en la Franja de Gaza)

Para él, sería un insulto para los animales de todo el mundo llamar ‘animales’ al grupo extremista palestino: “¡Mataron y masacraron a familias en sus camas junto a las mascotas de la familia! ¡Y luego quemaron las casas! Trate de imaginar que eso sucede en su propio vecindario, con sus vecinos de al lado o con una familia que conoce”.

🇵🇸🇮🇱 | GUERRA ISRAEL-GAZA: El guardaespaldas israelí de la cantante Taylor Swift acaba de renunciar a su trabajo para luchar contra Hamás.

El llamó a la gente a "no quedarse quietos y no hacer nada. No estar en el lado equivocado de la historia".

pic.twitter.com/KEYEUk2pQB

— Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 16, 2023