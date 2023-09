Taylor Swift ha causado revuelo en las redes sociales después de ser vista en un partido de los Kansas City Chiefs junto a la madre del jugador de la NFL, Travis Kelce, quien sería su nuevo novio. Las especulaciones sobre un posible romance entre la artista y el deportista de 33 años han inundado las redes sociales. Quiénes son las mamás de los hijos de Rigoberto Urán; con su esposa tuvo una niña.

El encuentro entre Swift y Kelce tuvo lugar en el Arrowhead Stadium, donde los Chiefs estaban en acción. Ambos fueron fotografiados saliendo juntos del estadio en un carro descapotable, lo que avivó aún más los rumores sobre un noviazgo, sin embargo, ninguno ha confirmado su relación.

¿Quién es el nuevo novio de Taylor Swift?

Travis Michael Kelce, nacido en Ohio, Estados Unidos, es una figura destacada en el mundo del fútbol americano. Desde su debut en la NFL en 2013, Travis Kelce ha construido una carrera como tight end para los Kansas City Chiefs.

Antes de los rumores de su posible romance con la cantante, Kelce estuvo en una larga relación con la modelo Kayla Nicole y fue pareja de la corresponsal de Access Hollywood, Zuri Hall.

.@TaylorSwift13 is here with Donna Kelce ❤️

(via @NFLonFOX) pic.twitter.com/qjTrayTbRb

— NFL (@NFL) September 24, 2023