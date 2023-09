El cantante Jhonny Rivera hizo pública su relación con la también artista Jenny López, hace pocos meses. Desde entonces las críticas lo persiguen…

Y es que el artista de música popular ahora lleva una relación con una joven 30 años menor que él y el escarnio público no se hizo esperar.

Pese a los señalamientos, ellos decidieron seguir con su relación en firme y constantemente se hacen muestras de afecto público, como el reciente regalo que él le dio.

Jhonny Rivera le regaló un perro a su novia y organizó todo para sorprenderla. Incluso, mandó a hacer un video del romántico momento.

Pero justo ese video despertó la curiosidad de algunos imprudentes que no se aguantaron y preguntaron por qué Jenny López no le agradeció con un beso a su novio, pese a que sí se vio efusiva y emocionada.

El artista contestó por medio de sus redes sociales la pregunta:

“Ella sí me dio beso, sí me dio beso pero yo lo hice cortar y en el video se nota el empate porque si me joden así, imagínese con el beso… ahí estaría la gente molestándome, entonces lo hice cortar para evitar tanta vaina”.