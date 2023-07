Jhonny Rivera, se sumó a la voz de su novia Jenny López y también confirmó que ambos están en una relación amorosa. Aunque son muchas las personas que se alegraron por el artista, que siempre se ha caracterizado por ser muy humilde y querido por todos, también hubo críticas por la gran diferencia de edad que existe entre los dos.

El cantante tiene 49 años mientras que Jenny tiene 20, y están juntos desde que la joven tenía 19 años. Es decir, existe una diferencia de 29 años. “Yo cómo voy a pelear con alguien que tiene la razón, ‘es que usted está muy viejo para ella’, ‘que hay una diferencia de edad muy grande’, tiene toda la razón, no puedo discutir nada y no lo puedo normalizar”, indicó el cantante a través de un video en su Instagram.

Indicó que una de las cosas que lo llevó a hacer pública su relación, son los constantes rumores que lo señalan de ser homosexual. “Yo estaba aburrido con el cuento de que me trataran de gay, yo dije, ¿será qué haciendo pública esta relación esto se acaba? Puede que se acabe, pero ahora me tratan de otras cosas”, agregó.

Ambos se conocieron cuando Jenny tenía 15 años, peor el amor surgió años después. “Voy a ver si soy capaz de afrontarlo”, expresó Jhonny. “Yo creo que todos los seres humanos necesitamos buscar felicidad, darse una oportunidad en el amor, yo creo que era mi turno”, finalizó.

“Empecé a sentir una atracción hacia él, pero como él no decía nada, yo me mantuve muy al margen con eso. Cuando cumplí los 20 fue cuando él me dijo que sentía una atracción y decidimos iniciar una relación sentimental”, contó por su parte Jenny López.

La joven narró que su familia materna es de Planadas, Tolima, por lo que tiene raíces pijao. Por ahora, la pareja ha recibido comentarios de apoyo en redes sociales.