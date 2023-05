Este jueves 25 de mayo Move Concerts dio a conocer junto a CMN Colombia que Roger Waters vendrá a Colombia en su gira de despedida ‘This Is Not a Drill’ para deleitar a fanáticos del Rock and Roll.

La presentación será el 5 de diciembre en el Coliseo Live de Bogotá dónde se interpretarán éxitos de la era de Pink Floyd, pues Water fue cofundador de la banda considerada como una de las más influyentes en el mundo.

Para cantar Wish You Were Here, Money, Hey You, Mother, The Great Gig In The Sky, entre otros éxitos del músico británico puede adquirir las entradas en preventa con Bancos Aval y Dale!

¿Cuándo estará disponible la preventa para ver a Roger Waters en concierto?

Desde el próximo miércoles 31 de mayo puede acceder a Taquilla Live para adquirir boletas en preventa a las 9:00 a.m. hasta el 1 de junio a las 11:59 p.m. o hasta agotar existencias.

Los costos de cada ubicación para ver a Roger Waters van desde los $293.000 con servicio incluido hasta los $936.000, por lo que puede alistar su tarjeta de Banco de Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas para adquirir las boletas de sus acompañantes en la sección de preferencia.

Entre más cerca desee estar del cantante más costosa será cada boleta, pero valdrá la pena ya que Waters estará a cargo de las voces principales, guitarras, bajo y piano, será acompañado en el escenario por Jonathan Wilson en guitarras y voces junto a Dave Kilminster.

También estará Jon Carin en teclados, guitarra y voces, Gus Seyffert en bajo y voces, Robert Walter en teclados, Joey Waronker en batería. Shanay Johnson y Amanda Belair en voces, y Seamus Blake en saxofón.

La venta de la boletería general estará habilitada desde el viernes 2 de junio a las 12:00 a.m. hasta agotar existencia total de entradas en todas las ubicaciones.