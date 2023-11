Durante los últimos meses, la agrupación RBD ha deleitado a sus fans recordando viejos tiempos a través de sus canciones icónicas. Recientemente, los colombianos disfrutaron del show ofrecido en Medellín con aproximadamente 45.000 espectadores en el Atanasio Girardot, donde ofrecieron versiones mejoradas de todos sus éxitos.

Sin embargo, recientemente, los fanáticos se vieron bastante preocupados, ya que dos integrantes de la agrupación, específicamente Dulce María y Anahí, confirmaron a través de sus cuentas oficiales de Instagram que se encontraban contagiadas de algún tipo de virus que, hasta el momento, se desconoce. Además, recientemente la agrupación si volverá a Colombia en 2024.

En las fotografías Anahí muestra un termómetro que marca una temperatura mayor a los 38 grados, además se puede leer que la cantante pasó una noche bastante mala con dolor de huesos y aclara que no es covid. Por su parte, Dulce María dio muchos más detalles:

“Queridos amigos como saben desde el lunes no he estado bien, he estado con fiebre y mucha tos y dolor de espalda, y ahorita estoy ronca ya estoy medicada desde el martes el Dr. dice que es un virus (ni covid, ni influenza) empecé con una gripa viral que avanzó y se convirtió en bronquitis por eso casi no tengo voz. Nada me da más impotencia, pues quisiera estar al cien para poder darles lo mejor junto con mis compañeros, después de tanto tiempo esperando este momento se quería mantenerlos informados para que sepan cómo está la situación. Ahí estaremos con ustedes esta noche dando lo mejor hasta donde el cuerpo me lo permita. Gracias por comprender si no puedo estar al cien.”

En el texto, es posible evidenciar que ninguna de las artistas tuvo la intensión cancelar el concierto de São Paulo y aunque sus fanáticos temieron que así fuera, en las redes sociales ambas compartieron imágenes del concierto en esa ciudad. Anahí se refirió a la situación de enfermedad de ambas con una foto de su compañera Dulce María y un sencillo mensaje: “Mírate! Vas a 1000 y nada te frena! Así siempre.”

RBD estará Brasil hasta este 19 de noviembre. Posterior a esto, viajará a México, donde tendrán 12 fechas y cerrarán la gira en el Estadio Azteca, en Ciudad de México, el próximo 21 de diciembre.

