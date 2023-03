Este fin de semana la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, entregó detalles de las obras que se llevarán a cabo en la construcción del corredor verde de la carrera séptima, ya que se espera que su licitación comience en el mes de abril.

Durante la socialización de este proyecto, la mandataria explicó que las obras de la carrera séptima, que irán desde la calle 26 hasta la 200, tienen el objetivo de mejorar la movilidad de los ciudadanos que transitan por este sector. Algunas de ellas son:

Hacer un deprimido en la calle 100.

Quitar el semáforo de la calle 92 y levantar un puente de dos carriles para quienes quieran tomar la avenida Circunvalar.

Quitar el triple semáforo que hay en la calle 85 y construir dos puentes, en sentido norte-sur y viceversa para quienes can hacia la Calera.

1.600.000 ciudadanos se movilizan en transporte público por la 7ma, se demoran casi 2 horas para ir al centro. Recibimos criticas de habitantes de Rosales y Chicó, pero necesitamos una vía para todos. El desafío es redistribuir el espacio y optimizarlo, actualmente es irregular. pic.twitter.com/WnExZKBku3 — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) March 13, 2023

“Vamos a quitarle ese nudo a la gente que va en carro, que quiere coger la Circunvalar para llegar a Chapinero o llegar al centro. Su viaje desde la 106 en adelante pasará de ser de 40 minutos a ser de 10 minutos “, explicó López a City Tv.

Concejales en contra del corredor verde por la séptima

Sin embargo, varios concejales del Distrito salieron a las calles a protestar porque consideran que este proyecto no le trae beneficios a la ciudadanía y perjudica a quienes viven es en ese sector.

“La alcaldesa no ha socializado el proyecto como debe ser, no quiere escuchar a la ciudadanía. Además, no hay estudios de detalle, son 3 billones de pesos que no se pueden ir a la caneca, Bogotá está cansada de la improvisación”, manifestó la concejal Diana Diago.

Asimismo, el concejal Carlos Carrillo aseguró que una licitación no se puede abrir con ‘renders’ y animaciones “mentirosas”, sino que debe haber unos diseños aprobados por una interventoría. Por lo que van a demandar el proyecto y a proponer que se haga un cabildo abierto para que la alcaldesa vaya al consejo y le de la cara a los ciudadanos.

“Nosotros estamos convencidos de que no se cumplen los requisitos de ley y si el director del IDU cede a las presiones de la alcaldesa y firma un contrato, si abre una licitación sin los requisitos de ley eso está tipificado, eso es un delito”, afirmó el concejal en Noticias Caracol.

“Estamos convencidos que no se cumplen los requisitos de ley”: Carlos Carrillo, concejal de Bogotá, anuncia demandas y otras medidas si se firma un contrato para llevar a cabo el corredor verde por la carrera séptima. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/YSeDF5nLYb — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 13, 2023

Por su parte, el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Diego Sánchez, dijo que este corredor mejorará la movilidad reduciendo los tiempos de viaje en un 50 %.

“Desde la 100 hasta la 92 hoy se pueden tomar hasta 30 o 40 minutos y con el puente lo reducimos a 10 minutos. Es un elemento que va a beneficiar al vehículo particular y van a mejorar los tiempos de viaje hacia el centro. Hemos hecho conteos y son aproximadamente 700 vehículos que en la hora pico toman la circunvalar para ir a Chapinero o al centro“, contó Sánchez en City Tv.