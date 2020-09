Los concejales manifestaron su postura frente a la idea de la Alcaldía de Bogotá de incluir en el pedido del cupo de endeudamiento de la ciudad (10,7 billones de pesos) 5.000 millones de pesos para la construcción de un monumento en conmemoración de los 30 años de paz con la antigua guerrilla del M-19.

“Eso no reactiva la ciudad; es un mensaje errado. Genera 90 empleos y sí se va a gastar 5.000 millones de pesos. Esos proyectos nos parecen que se deben excluir del cupo de endeudamiento, que es la única manera que tiene la ciudad para salir de esta crisis tan fuerte”, detalló Emel Rojas, en diálogo con W Radio .

Por su parte, María Fernanda Rojas agregó que junto a la concejal Marisol Gómez, del movimiento Bogotá Para la Gente, pedirá la exclusión de ese proyecto que contempla construir el costoso monumento en el Centro de Memoria Histórica de Bogotá (calle 26 con carrera 19).

“Consideramos que no es el momento; estamos en una crisis y no es una buena señal invertir 5.000 millones de pesos en un monumento. Nos parece alto el monto para ese proyecto y un proyecto de esa naturaleza no se debe pedir por crédito”, manifestó la cabildante de Alianza Verde, en esa emisora.