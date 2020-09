“O porque no se ha empeñado a fondo”, agregó Vicky Dávila en su columna de Semana, titulada Anarquía, en donde habló de que Colombia atraviesa un momento de dolor por cuenta de “una sangrienta ola de violencia” que no se había visto en décadas.

“Se perdió la autoridad. No hay firmeza para garantizar el orden público ni carácter para perseguir la delincuencia organizada y el narcotráfico”, escribió la periodista, y mencionó, entre otras cosas, que mientras los grupos armados infiltran las marchas con vandalismo el “abuso de autoridad es permanente”.

También cuestiona el hecho de que las instituciones estén perdiendo credibilidad con sus decisiones, que los valores sociales se encuentren invertidos y que el panorama político y social es incierto debido a “una puja de odios” que “se está llevando el país por delante”.

El presidente Iván Duque, según Dávila, “fue elegido con esperanza por millones de colombianos. Pero no ha cumplido lo que prometió, porque no ha podido o porque no se ha empeñado a fondo. Gobierna sin carácter, con desidia y una prudencia que parece miedo. La sensación generalizada en el país es que NO hay Gobierno”.