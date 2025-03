Luego del virtual hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, donde ocho de 14 senadores firmaron una ponencia para archivarla, Gustavo Petro anunció que llevará el futuro de esta iniciativa —y de paso el de la reforma a la salud— directo a las urnas con una consulta popular.

La reforma laboral, una de las banderas del Gobierno Petro, buscaba cambios de peso: desde aumentar el recargo por trabajo dominical y festivo hasta limitar los contratos a término fijo. Sin embargo, el proyecto chocó con un muro en el Senado y el Gobierno decidió recurrir directamente a los ciudadanos, quienes tendrían la última palabra sobre estos cambios laborales.

Para que la consulta prospere, el Senado debe aprobarla en plenaria, algo que parece cuesta arriba dado el ambiente adverso al Gobierno. Si se logra, debería hacerse en un plazo de cuatro meses, con una participación mínima de un tercio del censo electoral y la mitad más uno de los votos a favor para ser vinculante.

¿Qué preguntas saldrían en la consulta popular?

Aunque por ahora no se tienen definidas las preguntas ni el número de ellas que se incluirán, este miércoles 12 de marzo el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, dio pistas de lo que podrían encontrarse los ciudadanos.

“No tenemos todavía las preguntas formuladas, pero podríamos preguntar lo siguiente: ¿está de acuerdo con que la jornada laboral empiece a las 6:00 de la mañana y termine a las 7:00 de la noche?, ¿está de acuerdo con que se paguen recargos por horas extras en dominicales y festivos?”, mencionó inicialmente en Noticias Caracol.

Luego, agregó: “¿Está de acuerdo, sí o no, con que a los 400.000 jóvenes, aprendices del Sena, se les vincule mediante contrato laboral con todas las prestaciones de ley? Pueden ser cinco o diez preguntas… tenemos que escoger cuáles serán las preguntas. Eso requiere una anuencia [consentimiento] del Senado de la República”.

De acuerdo con el ministro de Trabajo, si gana el sí, ese asunto consultado, que está en la Reforma Laboral, se convertiría en una decisión vinculante para el Gobierno por mandato de la ciudadanía.

Eso sí, hay que tener en cuenta que las respuestas solo pueden ser de sí o no y que si no participa al menos el 33 % del censo electoral, que son más o menos 13.5 millones de votos, la consulta no tendría validez.

¿Qué es una consulta popular?

Es un mecanismo de participación ciudadana que permite a los ciudadanos expresar su opinión sobre un tema de interés público a través de una votación. Es una forma de democracia directa que complementa la democracia representativa, donde los ciudadanos eligen a sus representantes para tomar decisiones en su nombre.

Estas pueden abarcar una amplia gama de temas, desde reformas constitucionales hasta políticas públicas específicas. La importancia del tema debe ser de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, según el caso.

