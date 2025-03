Este martes 11 de marzo, el presidente Gustavo Petro se dirigió a los colombianos en una alocución presidencial en la que convocó a una consulta popular que busca destrabar sus reformas sociales.

Lo que implica el anuncio del presidente es que la plenaria debe reunirse para votar si se aprueba el mecanismo de consulta que se haría en tres meses.

En este sentido, acusó al Congreso, sobre todo al Senado, de practicar un bloqueo institucional y hasta habló de dictadura, luego de que la comisión séptima decidiera archivar la reforma laboral.

Ariel Ávila, senador de la República, se refirió al quiebre en las relaciones entre el presidente Petro y el Congreso: “El presidente no quiere ceder en las reformas, no quiere negociar mucho, y la oposición no quiere que pase nada”.

