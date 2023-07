Continúan conociéndose las reacciones al secuestro perpetrado por el Eln hace tres días en Arauca a la sargento segundo del Ejército Ghislaine Karina Ramírez y a sus dos hijos, de seis y otro de ocho años, uno de los cuales tiene la condición de autismo.

El Comisionado de Paz, a través de su cuenta de Twitter, se pronunció sobre este hecho y condenó el acto, justo cuando se ha pactado con esa guerrilla un cese al fuego que comenzará en las próximas horas.

“Condenamos enérgicamente el secuestro de la suboficial del Ejército Nacional Ghislaine Karina Ramírez y sus dos hijos menores de edad en Arauca. Instamos al Eln a pronunciarse sobre este hecho violatorio del DIH y, de ser responsables, a liberar a estas personas inmediatamente”, fue el trino del Comisionado.

— Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) July 5, 2023

Hay varias dudas en el caso del secuestro de la sargento, pues ella fue trasladada a Arauca de donde vivía, que era en Melgar, Tolima, ya que trabajaba en la base militar de Tolemaida. La mujer se desplazó en su vehículo particular con sus dos hijos y parte del trasteo. Por esa razón, no hay claridad sobre por qué el Ejército no le proporcionó la seguridad necesaria para desplazarse a esa zona, donde se sabe hay conflicto con el Eln.

El padre de la sargento, Gerardo Ramírez, hasta se ofreció en los micrófonos de Caracol Radio a un canje para que esa guerrilla libere a su hija y sus dos nietos, pues hay uno de ellos que sufre de autismo y necesita de seguimiento médico para evaluar su condición.