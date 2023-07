Al mismo tiempo que pactan un cese al fuego en Colombia, el Eln no deja de lado sus acciones delictivas y una vez más perpetraron un secuestro en Arauca, esta vez contra la sargento segundo del Ejército Ghislaine Karina Ramírez y sus dos hijos, uno de ellos con la condición de autismo.

El padre de la militar, Gerardo Ramírez, habló en Caracol Radio y entregó más detalles de lo que pasó con su hija, quien fue secuestrada después de salir de viaje desde Melgar, Tolima, donde pasaron el fin de semana de puente, hacia Arauca, lugar a donde fue trasladada.

“Ella salió el domingo a las 3:30 de la tarde de Melgar y me mandó un audio pidiéndome el favor de que le entregara el apartamento del propietario donde estaba residiendo. Yo le pregunté que dónde estaba porque estaba preocupado, pero el audio nunca le llegó”, dijo inicialmente.

Su padre puntualizó qué fue lo que le dijo su hija en la última conversación que tuvieron, pues ella ya presentía movimientos un poco extraños donde se estaba desplazando con sus dos hijos y una perra que tenían de mascota.

“En el audio me dijo que iba bien, que por favor le entregara el apartamento al propietario. Antes de eso, me dijo que iba por los lados de Yopal, me dijo que esa carretera era fea y que solo se ven motos de dos personas que se le hacían adelante y atrás del carro. Ella decidió continuar y desde ahí no sé más de ella”, mencionó en la cadena radial.

Ramírez también explicó en la emisora qué se encontraban haciendo en el municipio de Melgar, donde ella vivía en arriendo con sus dos hijos porque trabajaba en la base militar de Tolemaida: “Yo vivo en Ibagué y tengo un apartamento allá y vengo los fines de semana. Tengo dos nietas que estaban en vacaciones y estábamos ayudándole a hacer el trasteo a ella [su hija]. Estábamos pasando el puente en familia y ella salió desde acá hacia el lugar donde la trasladaron”.

Finalmente, el padre mandó en el citado medio un emotivo mensaje al Eln, que fue el grupo guerrillero que secuestró a la sargento y a los dos pequeños, de seis y ocho años, según el Ejército.