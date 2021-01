green

En la manifestación, que se llevó a cabo este viernes en la mañana, participaron cientos de comerciantes y empleados de negocios que tendrán que cerrar sus puertas desde esta noche y hasta el próximo 12 de enero, fecha en la que termina la cuarentena estricta en 9 UPZ de las localidades de Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy y Usaquén.

Varias personas que encabezaron la protesta en Suba anunciaron que no acatarán la medida restrictiva porque sus bolsillos “no aguantan más cuarentenas”.

“Alcaldesa, necesitamos que usted se ponga en los zapatos de los comerciantes. Estamos terriblemente afectados, no vamos a aceptar otro cierre. Mañana abrimos todo el comercio”, manifestó una comerciante en medio del desespero.

W Radio, que publicó imágenes de la manifestación, entrevistó a uno de los comerciantes que asumió la vocería de sus colegas en la localidad, Elkin Manosalva, y dijo que el objetivo es que el alcalde de Suba los escuche y les brinde alguna solución.

“Si hoy, a las 2:00 de la tarde, el señor alcalde no nos da una solución, nosotros cerramos todo el comercio, a las 8:00 de la noche, y nos plantamos en la plazoleta de la Alcaldía de Suba”, manifestó Manosalva.

El entrevistado dijo que el desespero de los comerciantes y trabajadores independientes tiene que ver con que “hace apenas unos días” que salieron de una cuarentena estricta (del 5 al 17 de enero), y que desde esta noche otra vez tendrán que cerrar sus negocios.

“No hay plata, no hay recursos y estamos desesperados. Lo que más me ha partido el alma es que mi equipo de trabajo me pide ayudas para el arriendo y la comida, y de alguna forma ayudo, pero en este momento tengo una deuda grande con Davivienda, y el cobro ya está en mora”, lamentó.

Comerciantes en Fontibón y Kennedy, inconformes con la cuarentena

A esta voz de protesta se sumó una comerciante que dijo estar embarazada, y que no tiene dinero suficiente para solventar sus gastos ya que su esposo se contagió y murió de COVID-19.

El inconformismo por las nuevas medidas también se ha hecho visible en localidades como Fontibón, Kennedy y Engativá, en donde ya hubo manifestaciones el jueves y se planean nuevas jornadas de protesta para este viernes.

Esta es la entrevista en W Radio y las imágenes de las manifestaciones en Suba (desde el minuto 13 en adelante).

Alcalde de Suba dice que la cuarentena es la única opción

El alcalde de Suba se pronunció frente a esta situación y dijo que “la cuarentena es la única alternativa” para frenar la velocidad de contagios en su localidad.