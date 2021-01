green

Claudia López decretó esta semana que Bogotá tendrá nuevas cuarentenas sectorizadas, esta vez las afectadas serán las UPZ con los barrios en los que más contagios de COVID-19 hay.

Por cuenta de la decisión, Verónica y decenas de comerciantes más salieron a las calles a protestar porque, según dicen, se están muriendo de hambre porque no pueden trabajar y no tienen con qué solventar a sus familias.

“Mi esposo no murió por el COVID, ¡murió por el encierro!”, aseguró la comerciante desesperada, en medio de una de las manifestaciones.

“Estoy embarazada, y ¿quién me ayuda a mí? Estoy muy triste porque no nos dejan trabajar, estoy muy triste porque a mí no me bajan el arriendo, y estoy triste porque estamos quebrando”, agregó Verónica, visiblemente afectada y en medio del llanto.

El testimonio lo dio este viernes en Noticias Caracol, y enfatizó en que el negocio de su familia, que lleva más de 20 años, está a punto de quebrar por cuenta de las cuarentenas que se han decretado en Bogotá desde que comenzó la pandemia.

“Ayúdenos porque no nos están dando nada. Los bancos no dan espera, los arriendos no dan espera, la administración no da espera, los servicios, la comida, el hambre no da espera. No aguantamos más”, dijo otro de los comerciantes afectados.

Estos dos testimonios hacen parte de los comerciantes que más han sentido el impacto de esta última cuarentena en la localidad de Suba. Según estos ciudadanos, no han recibido apoyo de la alcaldía de Bogotá ni de las autoridades y por ende no soportan más encierro.

“No hemos sentido apoyo de ellos. Al contrario, gente quebrada, cada día cierran locales, pagamos impuestos y no tenemos ningún tipo de ayuda”, señaló la señora Deisy Olarte, otra de las comerciantes afectadas.

Este es el video con las manifestaciones que se dieron en la mañana de este viernes en contra de las medidas decretadas por la administración de Claudia López:

“Estoy embarazada y ¿quién me ayuda a mí? Estoy muy triste porque no nos dejan trabajar, no me bajan el arriendo y estamos quebrando”: entre lágrimas, comerciante de Bogotá protesta por nueva cuarentena https://t.co/bPllXHQBzn pic.twitter.com/vASnahJRV6 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 29, 2021

Nueva cuarentena por UPZ en Bogotá

El confinamiento continuará en algunas zonas de la capital del país, puntualmente en 9 UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal) que tienen altos números de contagio de COVID-19

La medida comenzará a regir desde este sábado 30 de enero, desde las 00:00 horas, y hasta el viernes 12 de febrero, a las 12 de la noche.

Consulte aquí si su UPZ tendrá que estar en cuarentena.