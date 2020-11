green

La denuncia la hizo uno de los damnificados por el huracán Iota en San Andrés y Providencia, Roque Julio Gallardo Archbold, que en diálogo con Semana dijo que en este momento en la isla hay caos total y falta de organización.

“No hay una situación organizada, y hay un grupito de pandilleros que ha estado saqueando los almacenes, rompiéndolos, y hay gente que va hasta con dos o tres congeladores para su casa”, aseguró Gallardo.

El hombre contó a ese medio que los saqueadores “son personas de la misma isla, que están viviendo ahí, pero en su mayoría son jóvenes que están robando todo lo que hay”.

El declarante hizo un llamado a las autoridades para que les brinden ayuda con esta situación, pues dijo que hay comerciantes que todavía deben créditos bancarios y que lo que poco que les quedó, tras el paso del huracán, ahora se lo están robando.

Comerciantes piden ayuda por saqueos en Providencia

A esta queja se sumó el comerciante Luis Newball, que en entrevista con Noticias Caracol dijo que a su familia le ha tocado montar guardia en el negocio para evitar los robos.

“Esto se parecía a lo de Tasajera (el saqueo al camión con gasolina que se incendió), increíble. Aquí tanto que criticamos a la gente cuando se volteó ese camión y dejaron a ese señor sin nada, pero aquí ha sido increíble. No me cabe en la cabeza, la gente llevándose neveras, televisores, aires acondicionados, ¿para qué? Si esto es un desastre. En Providencia no hay una casa, no quedó nada en pie”, afirmó Newball en el noticiero.

Otro comerciante de Providencia, que se identificó como Diego Flórez, dijo a ese medio que las personas se sienten inseguras debido a que a la Policía Nacional la retiraron de allí, y porque “el armamento lo mandaron para San Andrés. Entonces, quedamos a merced de todas las personas que querían atacar nuestros locales”.

Este video de Semana recoge la denuncia de uno de los damnificados.