Umaña relató, en Noticias Caracol, que los hechos ocurrieron en horas de la noche del jueves en el barrio Hayuelos, en donde vive, y que varios “policías” lo detuvieron cuando él se desplazaba en su vehículo.

“Me empezaron a revisar el carro y como llevaba una suma de dinero ahí, me lo hicieron sacar y parquearlo ahí más atrás”, señaló el comerciante, al que de acuerdo con el noticiero lo habrían despojado de 160 millones de pesos en efectivo.

Umaña asegura que en medio de esa inspección, los uniformados que iban en motocicleta “llamaron una patrulla”, y que al ver que se trataba de un vehículo de la institución él aceptó acompañarlos.

“Un amigo que iba conmigo lo subieron a la patrulla, y a mí me llevaron en el carro mío”, señaló el afectado, y dijo que luego de varios minutos de recorrido lo bajaron, le “pegaron” y lo pasaron a un carro con “otros policías”.

“Como a media hora de acá, me subieron a la patrulla y me tuvieron dando vueltas como dos horas. Me quitaron celular, cartera y todo” lo que llevaba, denunció.