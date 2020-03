Interrogada por Blu Radio sobre si ha conocido casos de personas que están privadas de la libertad y que no hayan expresado su arrepentimiento por el error cometido, Johana aseguró que no y que siempre ha visto señales de que se arrepienten.

Sin embargo, un caso especial ocurre con las personas que pagan cárcel por violación.

“En el tema de los violadores, nosotros en la Fundación trabajamos es por la resocialización y creo que esto es una enfermedad, no es algo que se trata resocializando. Es una enfermedad que nosotros en la Fundación no manejamos, no sabemos manejarlo, entonces no lo hacemos”, señaló en Blu Radio la directora de esta iniciativa que ya ha beneficiado a más de 30.000 personas privadas de la libertad de 34 penales en todo el país.