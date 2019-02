La primera declaración que presentó la Fiscalía en el juicio contra los hermanos Francisco y Catalina Uribe Noguera —hermanos de Rafael Uribe, confeso violador y asesino de la niña Yuliana Samboní— fue la del oficial a cargo del operativo de búsqueda de la menor de 7 años, el 4 de diciembre del 2016, según Caracol Radio.

El proceso judicial arrancó este lunes en los juzgados de Paloquemao, donde los hermanos son acusados por encubrimiento, favorecimiento y ocultamiento de información, indicó El Tiempo.

Lo anterior porque presuntamente ellos estuvieron durante 2 horas (entre las 4:00 y 6:00 p.m.) en el apartamento Equus 66 junto a su hermano Rafael, al parecer contactándose con abogados, y no les informaron a las autoridades sobre el hallazgo. El Gaula buscaba Rafael y a la niña desde el mediodía cuando se comprobó que la había raptado en una camioneta.

De acuerdo con el testimonio del capitán Niño ante un juez, citato por Semana, entre las 6:30 y 7:00 p.m. recibió la llamada de Francisco Uribe Noguera, en la que le dijo:

“[Francisco] Me informa que parece que ya encontraron a su hermano, que se iba a encontrar con él, que le diera unos minutos. Yo le pedí que me diera información para ir al tiempo con él y poderlo ubicar. Me dijo que le diera unos minutos para encontrarlo y que habláramos en un momento”.