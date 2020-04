En su columna en revista Semana, la periodista revela la llamada que, dice ella, demostraría que José Gregorio Hernández (‘Goyo’) “podría haber sido una ficha clave en la estructura que se montó en el Cesar y La Guajira con el presunto propósito de comprar votos en favor de la candidatura de Iván Duque”.

En dicho audio no se habla del presunto fraude electoral que rodearía el llamado escándalo de la ‘Ñeñepolítica’, sino del apoyo que el hermano mayor de José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández habría brindado, en esos 2 departamentos y al parecer -por lo que evidenciaría la grabación- en coordinación con María Claudia Daza (‘Caya’), a la campaña publicitaria del hoy presidente Iván Duque.

“Goyo Hernández parecía más un jefe de campaña que una oveja descarriada que actuó por su cuenta y riesgo”, dice Duzán luego de referirse a pasajes puntuales de la conversación en donde, asegura la periodista, “sorprende la familiaridad que tiene el Goyo y la Daza con nombres seriamente cuestionados, algunos de los cuales tienen incluso vínculos con la mafia”.

Para la columnista, en esa grabación queda claro que ‘Goyo’ no solo era encargado de la publicidad, sino también “el que presuntamente la pagaba”.

Incluso agrega Duzán que una fuente de la campaña presidencial del hoy jefe de Estado le confirmó que una de las “pegatones” (“forrar un pueblo de afiches”), de las que habla el hermano del ‘Ñeñe’ en la interceptación, se hizo en 15 municipios de La Guajira y en varios del Cesar durante la segunda vuelta de la contienda que enfrentó a Duque con Gustavo Petro.

“Es cierto, en este audio no se habla de compra de votos, pero nadie paga publicidad, hace pegatones ni paga vallas moviendo a gente para rezarle a la virgen de Chiquinquirá. Lo que es evidente es que todo este andamiaje no iba dirigido a la compra de caramelos. Que no nos crean pendejos”, sentencia la comunicadora.