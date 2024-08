Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales.

Hace 9 meses el payanés José Aron Medina y un amigo de la misma ciudad, ambos soldados profesionales, decidieron renunciar a las Fuerzas Armadas de Colombia e irse a ser parte del Ejército de Ucrania, que se encuentra en guerra contra las tropas rusas.

Aron llegó para el mes de noviembre del 2023 y alcanzó a estar en medio de la guerra alrededor de 8 meses.

Ellos en medio del combate y después de enfrentar a las fuerzas enemigas, decidieron regresar a su país. Su esposa, Cielo Paz Imbachí, comentó lo que vivió este hombre en medio de la guerra.

“Él vio muy complicada la situación en Ucrania y como muchos de sus compañeros habían muerto , entonces él dijo que no iba a exponer más su vida y se devolvió para la casa”.

En la última comunicación del militar con su esposa, le comentó que tomaría la ruta Varsovia-Caracas-Bogotá, pero a la capital del país, nunca llegó.

Además, estos dos hombres llegaron al aeropuerto de la capital de Venezuela en medio del estallido social que vivía el vecino país por las pasadas elecciones presidenciales. Desde ese momento, Medina perdió comunicación con su esposa.

“Mi última comunicación con mi esposo fue cuando él llegó al aeropuerto de Caracas a las 5:38 en el mes de junio. De allí no sabemos nada de él ni de su amigo”.

Su familia lo busca con el apoyo de la Cancillería y la Procuraduría. En Popayán, su familia espera respuestas por parte de los gobiernos.

“Estuve con un doctor en Venezuela que me ayudó para pasar la documentación en Cancillería y Procuraduría colombiana, también en la Embajada de Venezuela y la Defensoría del Pueblo de Popayán. Hasta ahora no he obtenido ninguna respuesta”.