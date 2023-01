Se trata de Óscar Salcedo, un empresario e ingeniero eléctrico colombiano, radicado en México, y cuya propiedad en Tlaxcala ha levantado sospechas en las autoridades de ese país, que ya lo estarían investigando.

(Vea también: Por moneda de 10.000 pesos, colombianos gastaron $ 200 millones en menos de 48 horas)

Según informó El Tiempo, el rancho del nacido en Buga, Valle del Cauca, llama la atención de los habitantes de esta región ubicada en el centro de México, ya que, al parecer, tendría lago propio, una pista de aterrizaje, un cultivo, un capilla y hasta un helipuerto.

Tal y como explicó el rotativo, Salcedo sería una de las cabezas principales de un grupo empresarial (Salcedo Construcción y Supervisión S. A.) que se ganó un millonario contrato en 2018 para reconstruir las escuelas de Oaxaca, que quedaron destruidas con el terremoto que sacudió a esta ciudad hace unos años.

De hecho, es por algunas presuntas irregularidades con este contrato que las autoridades mexicanas estarían investigando al empresario colombiano, quien es señalado de haber incumplido con las entregas.

Así las cosas, el medio citado se contactó con Salcedo, quien es relacionado con políticos en Colombia, sobre todo, del departamento del Valle del Cauca, puesto que es hijo de Gerardo Salcedo Calero, quien fue alcalde de Guacarí entre 2016 y 2019.

El ingeniero le explicó al rotativo que su caso en México por presunta corrupción ya está cerrado y que “si hay obras sin terminar”, no le corresponden a él.

Lee También

Incluso, Salcedo fue claro al manifestar que no tiene nexos con grupos al margen de la ley, como muchos están diciendo. No obstante, confirmó que, efectivamente, en su rancho tiene cultivos de brócoli y leche.

“No tengo ningún vínculo con organizaciones al margen de la ley. He sido un contratista respetado que ha cumplido con sus obras […] No he llegado a financiar ninguna campaña en Colombia, ni me meto en política. Acompañé a mi papá cuando era candidato por ser mi papá y los aportes que hice son créditos”, dijo.