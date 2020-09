Torres contó en Blu Radio que en su primera infección sufrió fuertes dolores de cabeza durante una semana, mientra que en el segundo caso tuvo sintomatología muy leve.

No obstante, aclaró la bacteriologa en la radio, en ninguna de las infecciones, tuvo problemas respiratorios o pérdida del gusto; las pruebas se le hicieron porque entró en el cerco epidemiológico de personas que salieron positivo para coronavirus.

Torres dijo que ella no creó anticuerpos contra la COVID-19, aunque señala que son los estudios son los que deben determinar si se trata de una de una mutación de la pandemia.

“Esto es un virus nuevo, y todavía no se conoce claramente. Se hablaba de que no se repetía y ya se están documentando varios casos como el mío. Entonces, entrar a decir que fue una reinfección o una reactivación, no hay elementos para indicarlo”, señaló.