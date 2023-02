El subsecretario de la oficina de narcóticos y seguridad del Departamento de Estado de Estados Unidos, Todd D. Robinson, resaltó la preocupación de ese gobierno por el incremento en el registro de fallecimientos a causa de sobredosis por cocaína en este país. Esa declaración le realizó el alto funcionario del Gobierno Biden en una entrevista realizada el pasado 15 de febrero a Noticias Caracol, donde resaltó que permanecen en contacto con el Gobierno de Gustavo Petro.

“Siempre estamos preocupados por la cantidad de cocaína que está entrando a los Estados Unidos. Yo creo que es algo donde nosotros tenemos que negociar con el Gobierno. Es evidente que el Gobierno tiene sus ideas sobre la erradicación, nos han dicho que no van a hacer nada sin negociar, sin hablar sobre el tema. Vamos a seguir trabajando. Todavía tenemos un plan de erradicación”, dijo el diplomático a estadounidense.

“Como hemos dicho antes, vamos a seguir pidiendo la extradición y negociando con el gobierno”, sentenció el alto funcionario. Colombia produce alrededor del 90 % del polvo de cocaína que llega a los Estados Unidos. La mayor parte de la cocaína que ingresa a Estados Unidos llega a través de México”, dice el alto funcionario con base en el informe de 2022 de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

El más reciente informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) concluyó que los cultivos ilícitos en Colombia incrementaron cerca del 43% al pasar de 143.000 hectáreas en 2020 a 204.000 en 2021, cifras que entregó esta organización en el último informe, entregado en el tercer trimestre de 2022.

Sin embargo, el primer mandatario colombiano ha dicho que se mantendrá firme en que no va a adoptar medidas tradicionales de erradicación. “Por qué tenemos que aceptar a pie juntillas una política fracasada que nos está matando, por qué no podemos pensar en otras alternativas, alguien diría: No, el presidente de Colombia quiere que todo el mundo se drogue, no, que incluso el consumo de cocaína puede llegar a 0 si se aplicase una fuerte política de prevención y represión, si se descriminalizaran los consumos de sustancias psicoactivas y se manejaron esos consumos como lo que son, como enfermedades sociales”, ha dicho el mandatario.