La noche del jueves, el mandatario argentino afirmó en una entrevista con la periodista colombiana Patricia Janiot que Petro es un “comunista asesino que está hundiendo a Colombia”. En respuesta, la cancillería llamó “de manera inmediata a consultas al embajador Camilo Romero, representante de Colombia en ese país”.

(Lea después: Milei, durísimo con Petro: “Es un comunista asesino que está hundiendo a Colombia”)

Poco después del anuncio, Petro se refirió durante un acto público a quienes “nos atacan de comunistas, de socialistas”, refiriéndose a su homólogo argentino, con quien ya ha tenido algunos cruces:

“Los que nos atacan no tienen ni idea de qué es comunismo y qué es socialismo. Le informo: socialismo es el modo de producir a través del cual el estado es dueño de los medios de producción. Eso no es lo que estamos buscando”, expresó Petro desde el municipio de Tumaco. “Nosotros creemos y queremos que los medios de producción estén en manos del pueblo y no del estado”, enfatizó.