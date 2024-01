Durante una entrevista con la periodista Patricia Janiot, el presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró que Petro es “un comunista asesino que está hundiendo a Colombia”. Esa declaración ha tenido gran impacto en el país, ya que marca el rumbo hacia una posible suspensión de relaciones.

(Lea también: “Tan, tan escandaloso”: The Economist echa en cara a Petro su “constelación de polémicas”)

Al ser cuestionado sobre lo que pensaba de una lista de personajes políticos, Milei contestó con contundencia que Petro es “un comunista asesino” y que bajo su mandato “está hundiendo a Colombia”. El presidente de Argentina Javier Milei no se equivoca al llamar “comunista asesino” a Gustavo Petro: es la verdad, Colombia es la potencia mundial de las masacres. “Hay que tener valor para decir la verdad, sobretodo cuando se habla de la verdad”. Platón. pic.twitter.com/IJ5kRpIBFL — Juan Nicolás Vizcaya (@JuanNicolasVizc) January 26, 2024

Los duros señalamientos de Milei llegaron a oídos del presidente Gustavo Petro, quien sin mencionar su nombre, pareció responderle y, de manera tímida, defenderse. Este viernes, desde el Pacífico colombiano, el mandatario centró parte de su discurso en contestar a quienes lo llaman “comunista”.

“Nos atacan de comunistas, de socialistas, que el Estado sea el dueño del medio de producción. Claro, los que nos atacan no tienen ni idea qué es comunismo y qué es socialismo”, afirmó Petro.

Petro peina a Milei y le explica la diferencia entre comunismo y socialismo.

🪮🪮🪮🪮 pic.twitter.com/Y0geMdu0tp — Juan el Mestizo (@caligulacat) January 26, 2024

Y agregó: “De paso, informo: ‘Socialismo es el modo de producir a través del cual el Estado es dueño de los medios de producción, punto’. Pues eso no es lo que estamos buscando nosotros”.

De acuerdo con Petro, esa idea no es la que él respalda: “Nosotros creemos y queremos que los medios de producción estén en manos del pueblo, no del Estado. Por eso el puerto debe ser una concesión a las cooperativas de la gente que trabaja la pesca y por eso el muelle en Buenaventura debe ser de las cooperativas genuinas de pescadores de Buenaventura, no de cooperativistas de mentiras que, estando con la mafia detrás, aparentan ser cooperativistas para quedarse con el puerto. Eso no, en este gobierno no lo admitimos”, comentó.

Lee También

La relación entre Petro y Milei no es buena e incluso desde que el segundo era candidato presidencial, el mandatario colombiano arremetió contra él por sus comentarios despectivos sobre las personas socialistas, y aseguró que eso lo decía Hitler.

El mandatario colombiano ha comparado igualmente a Milei con los dictadores Jorge Videla, de Argentina, y Augusto Pinochet, de Chile, algo por lo que también fue criticado en su momento.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.