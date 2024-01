Desde López de Micay, en el Cauca, donde trasladó la sede del ejecutivo durante una semana, el presidente Gustavo Petro le llamó la atención a la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, por el desplome de los precios del café, los bajos índices de producción y las importaciones.

Entre enero y julio de 2023, Colombia ha exportado 848,4 millones de dólares de café a Estados Unidos, siendo el proveedor número uno con el 17 % del total adquirido por ese país, de acuerdo con cifras del U.S. Census Bureau.

Según la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, basado en los datos del Census, dentro de las variedades del café colombiano, el más apetecido por Estados Unidos es el café sin tostar ni descafeinar.

El presidente, también regañó a otro ministro, le hizo un fuerte cuestionamiento a Andrés Camacho, por fallas en el sistema de energía en el Pacífico colombiano.

“No hay energía eléctrica, si no tenemos luz, me dicen que no hay, el ministro debería explicarnos qué pasa con la energía eléctrica de López de Micay. Doce días sin luz. Si no hay luz, ¿cómo vamos a hacer crecer y cuidar o refrigerar el camarón para meterlo en un contenedor?”, reclamó el presidente Petro a su ministro.