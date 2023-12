Y es que desde su posesión, el nuevo presidente Javier Milei anunció que sus medidas serían chocantes, y descartó el gradualismo.

Eso se confirmó con su primer gran timonazo, al devaluar la moneda un 50 por ciento, doblando el precio del dólar a propósito, decisión cuyos alcances y consecuencias todavía están por verse.

(Lea después: A cuánto equivalen 100.000 pesos colombianos en pesos argentinos con el dólar de Milei)

Es por eso que los medios argentinos salieron a preguntarle a la gente su opinión al respecto, y en lo poco que se comienza a ver hay opiniones divididas, aunque son más las opiniones desfavorables. Una señora calificó como “excelentes” las medidas, pero resaltó que todavía es temprano para hacer diagnósticos, por lo que pidió “darle tiempo al tiempo”.

Sin embargo, otras personas ya dicen sentir los efectos y no ocultan su desazón por los primeros días del nuevo gobierno: “Me parece que [Milei] nos mintió. El ajuste teóricamente iba a ser sobre la casta y sobre la gente de mayor poder adquisitivo, y en general es ahora para todos los trabajadores, la clase media”, lamentó.

“¿Cómo hacemos para aguantar esto?”, se preguntó un tendero. “Las aguas subieron, todo subió. Hoy llegó la lista nueva de Pepsi. Pepsi había subido el lunes, otra vez hoy”, contó.

Lee También

Asimismo, pidió medidas para controlar los precios por las alzas que “no son ni quincenales, ni semanales, ni nada. Son por día y hasta por horas, por las medidas que se toman”.

Otro hombre fue incluso más allá y no se guardó nada: “Tenemos que bancar ahora a este descerebrado que tenemos de presidente que nos hace pagar el ajuste a todos”, sentenció, y recordó que ya había pasado varias veces en la historia argentina. “Con este dólar a 800 qué carnicero va a vender carne. Van a exportar todo”, agregó.

“Este camino, estoy seguro que no es y no lo fue nunca. Este camino, no te puedo dar la solución porque no soy economista, pero este camino no lo fue nunca”, concluyó.