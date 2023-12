“La génesis de nuestros problemas ha sido siempre fiscal”, enfatizó este martes el ministro de Economía, Luis Caputo, quien sostuvo que Argentina debe solucionar su “adicción” al déficit en las finanzas públicas.

“Si seguimos como estamos, vamos inevitablemente camino a una hiperinflación“, advirtió, al anunciar que reducirán los subsidios a la energía y al transporte, entre otras medidas de austeridad.

Sin embargo, el gobierno mantendrá por ahora el sistema de control de divisas que rige desde 2019, con una decena de tipos de cambio diferentes para el dólar.

Según él, la corrección cambiaria va “a estar acompañada por un aumento provisorio” del denominado impuesto a País que se aplica a las importaciones y de los derechos de exportación de productos no agropecuarios. “De esta manera beneficiamos a los exportadores con un mejor precio y equiparamos la carga fiscal para todos los sectores, dejando de discriminar al sector agropecuario”, señaló.

“Hoy el Estado sostiene artificialmente precios bajísimos en tarifas energéticas y transporte a través de estos subsidios”, sostuvo el ministro en alusión al dinero que gasta el erario público en mantener precios reducidos para varios rubros de consumo.

Milei, un economista de 53 años que durante la campaña blandió una motosierra para simbolizar su idea de recortar el gasto público, asumió el gobierno el domingo y aseguró que el país necesita un tratamiento de “shock” para superar la crisis, por lo que descartó cualquier “gradualismo”. El mandatario se propone realizar un ajuste fiscal equivalente a 5 % del Producto Interno Bruto.

Las medidas de austeridad incluyen reducción del tamaño del Estado, y la paralización de las iniciativas de obra de infraestructura financiada con fondos públicos que todavía no hayan comenzado. A partir de ahora, explicó Caputo, la obra pública se financiará con fondos privados.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, calificó este martes de “paso importante hacia la restauración de la estabilidad” en Argentina las medidas de austeridad anunciadas por el presidente Javier Miler, en un mensaje en la red social X.

I welcome the decisive measures announced by President @JMilei and his economic team today to address 🇦🇷 Argentina’s significant economic challenges—an important step toward restoring stability and rebuilding the country’s economic potential.https://t.co/1zZRES9anE

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) December 12, 2023