La vía La Badea, que resultó no ser competencia de la administración de Dosquebradas, Risaralda sino una vía departamental a cargo de la Secretaría de Infraestructura, pasa por su mala hora. Mismo municipio que presentó hace unos días un incendio en que consumió gran parte de una vivienda.

Hace una semana que este medio está esperando la respuesta de dicho despacho sobre la falta de señalización en el sector de Pedregales, donde tres accidentes se presentaron en pocos días. Ahora, sobre esta misma vía está otra delicada situación.

Más de 2.000 personas a la espera

En la mitad del trayecto de esta vía están ubicados el colegio católico Baltasar Álvarez (privado) y la Institución Educativa Popular Diocesano (pública). El padre Julián Cárdenas es el rector del Baltasar y al respecto informó que “hace más o menos dos años que nosotros nos reunimos con los funcionarios de la Secretaría de Educación que vinieron a mirar el Plan Vial del colegio y les solicitamos que demarcaran un poco las zonas para seguridad vial y ellos nos respondieron que nos sugerían poner Patrulla Vial, osea estudiantes, a lo que no vamos a acceder, porque es ponerlos en riesgo”.

Para el padre Cárdenas, es la Secretaría de Educación la que tiene que hacer presencia en estos lugares, Secretaría de Tránsito y Gobierno tienen que apersonarse de esta situación, porque cerca a este colegio no hay ninguna señalización de zona escolar en el piso, ni resaltos. “Si existiera un poco más de señalización, los carros y las motos andarían más despacio y no tendríamos tanta dificultad”, expresó el presbítero.

John Harold Marín, rector del Popular Diocesano, comenta: “Se han enviado oficios a la dependencia de la alcaldía que le corresponde para que nos ayuden a organizar el tema de la movilidad, hemos pedido resaltos, semáforos, repintar las señales y ubicar más letreros de Zona Escolar y nos ha respondido directamente Tránsito para decirnos que ya está demarcada, porque hay un letrero y nos mandan la foto. Hemos pedido un agente a la hora de entrada y salida y dicen que es imposible por el número de agentes que tienen”.

Por medio de políticos también han gestionado con la Gobernación y la respuesta fue que se iban a realizar las acciones pertinentes con la Alcaldía de Dosquebradas, pero nunca pasó nada, porque una de las justificaciones que entregan es que al no ser vía municipal, no se pueden invertir recursos. Ellos no piden por pedir, saben exactamente qué necesitan para disminuir los riesgos.

“Si a esto se le suma que según el Código de Policía no debe haber vendedores ambulantes a menos de 200 metros de las escuelas, pero que no se cumple, va a ver y todo esto se colapsa y a uno le contestan los vendedores que tienen permiso de la Secretaría de Gobierno ¿cómo hacemos?”, concluyó el padre.

Evitar accidentes y riesgos

A los padres de familia se les ha hecho la invitación para hacer uso del ‘carro compartido’ para evitar tanta aglomeración, pero tampoco son receptivos a la idea, porque después de dejar a los hijos siguen a trabajar, lo que complica más la situación. Lo único que les queda es hacer el ejercicio hacia adentro del colegio y por eso tienen rutas y horarios de entrada y salida, así como zonas de parqueo, porque más no pueden hacer frente a las quejas de los padres y vecinos del sector.

Cifra

1.400 estudiantes de las dos jornadas del Diocesano convergen al mediodía. 650 estudiantes tiene el Colegio Baltasar, más o menos 350 viajan en 27 rutas escolares, los demás van en los carros de la familia.

Dato

Los rectores también han llamado la atención sobre transporte escolar ‘pirata’ que no cuenta con pólizas de seguro, pero nunca han hecho operativos de control.

¿Cómo ve el abandono administrativo?

Padre Julián Cárdenas – rector del colegio privado

“La movilidad se colapsa en los dos picos: 12:30 del mediodía que sale el Diosesano y a la 1:30 que salimos nosotros y lo mismo por la mañana”.

John Harold Marín – rector del colegio público

“Necesitamos al menos avisos que digan que entre horarios específicos la velocidad debe ser mínima”.