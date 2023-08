En la noche del pasado lunes, 14 de agosto, se presentó una asonada a las afueras del colegio Santa Isabel de Hungría en la sede Decepaz, luego de una protesta realizada por varios padres de familia, al parecer, por un presunto abuso por parte de un profesor.

Hasta el lugar llegó el secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet, buscando calmar esta situación.

De acuerdo con las autoridades, las pérdidas y daños de esta asonada sólo fueron materiales.

A través de redes sociales fueron difundidos varios videos que se viralizaron en pocos minutos. En estos, se ve a varios jóvenes, incluso algunos dentro de la institución, reclamando respuestas y acciones frente a este presunto caso de abuso.

“Se pudo restablecer el orden público, ya no hay situaciones complejas en el sector. No tuvimos vidas humanas comprometidas, no hubo personas lesionadas. Algunos actos de vandalismo y algunas afectaciones materiales que están siendo evaluadas”. Añadió Dranguet.