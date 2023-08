Hay consternación en Cali luego de que se conociera un presunto caso de abuso en un colegio en el oriente de la ciudad.

En la noche del pasado lunes, 14 de agosto, un grupo de padres de familia y estudiantes del colegio Santa Isabel de Hungría en la sede Decepaz hicieron una protesta que, minutos después, se convirtió en una asonada.

90 Minutos pudo conocer el relato de uno de los padres que asegura que su hijo fue víctima de esta situación.

“Les quiero pedir a ustedes como padres, de parte de mi familia, disculpas por haberme quedado callado. No es fácil para mí poner a mi hijo en el ojo del huracán para que todo el mundo lo mire y lo señale. Es un niño al que le dañaron su inocencia”. Explicó el padre del menor afectado.

De acuerdo con lo dicho por el señor, decidió quedarse callado sobre este caso que, al parecer, ocurrió hace dos meses, para proteger a su hijo.

“Para mí como padre no es fácil exponerlo. Estamos en una sociedad que todo lo vuelve público, lucrándose del morbo y por eso no lo quise exponer. Nosotros no buscábamos que hubiera más daño, pero fuimos egoístas al pensar sólo en nuestro hijo”. Añadió el padre del menor.

Asimismo, entregó más detalles acerca de este hecho. “Yo me enteré hace poquito de lo que habían hecho, no lo quise hacer público, pero lo comenté con las directivas del colegio y lo llevo manejando con la Fiscalía, con el CTI porque sí pasó. Mi hijo fue quien me llevó al sitio donde pasaron las cosas y si fue acá en el colegio”.

Se conocieron más casos de abuso

El Noticiero 90 Minutos conoció en exclusiva el testimonio de una de las madres que también aseguró que su hija, de tan sólo 5 años, fue víctima de abuso.

“Dentro de la Institución están habiendo casos de abuso. Entre eso está el caso de mi niña que sólo tiene 5 años, que fue víctima de un joven que cursa grado décimo”, relató la madre de la menor.

Asimismo, aseguró que una vez se conoció el caso, también se dieron cuenta de que “la coordinadora del colegio ha pasado por los salones hablando con los niños de 7°, 8° y 9°, diciendo que tengan mucho cuidado con los niños de décimo, que no les den mucha confianza”.

Esto quiere decir que, son varias las personas que, al parecer, estarían atentando contra la integridad de los menores, un docente y otro estudiante.

De acuerdo con lo dicho por la madre de una de las víctimas, el docente de educación física, quien presuntamente es el responsable de estos hechos de abuso, aún seguía dando clases.

“Mi hija me comentó que le dolía la parte de atrás. Yo la revisé, la llevé a la Fiscalía, donde identificaron que sí habían abusado de ella. Otro de los casos más graves es el de otro niño que está en jardín que, al parecer, si fue violado”.

Por otro lado, la mujer dio a conocer que la Institución le habría estado haciendo una encuesta a los padres de familia de los niños, preguntándoles si habían sido víctimas de abuso o acoso dentro de las instalaciones del colegio.

“Yo no la llené por la ira que tenía hacia el colegio, pero ahora nos percatamos de que ellos sí estaban haciendo preguntas y enviando el nombre de los niños que no la habían llenado”, añadió la madre.

La mujer fue enfática en que, aunque ellos sabían acerca de esto, hace aproximadamente dos meses, “no habíamos hablado porque no podíamos, pero si no lo hubiéramos hecho, no nos habríamos enterado de más casos como este”.

Finalmente, tras la asonada que se presentó en la noche del pasado lunes, ya son 4 los niños que reportan que han sido víctimas del docente y del menor que cursa grado décimo. Además, que el docente trabajó hasta el día de ayer, luego de que una de las niñas saliera del colegio llorando y asegurando que había sido víctima de abuso.

Este es el video de la protesta: