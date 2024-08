Laura Daniela Villamil fue alcanzada por las llamas cuando estaba en plena actuación de un acto con fuego interpretado por varios artistas con diversos disfraces.

La actriz tenía un traje que se prendió rápidamente, por lo que salió corriendo desesperada cuando la candela consumió sus prendas, según se pudo ver en un difuso video difundido recientemente.

En consecuencia, quedó con quemaduras en más del 80 % del cuerpo, motivo que la tiene luchando por su vida en una unidad de cuidados intensivos de Bogotá, donde ha sido sometida a diversas intervenciones y procedimientos quirúrgicos.

Lo paradójico es que hasta el momento no se conoce una versión oficial de lo ocurrido y los señalamientos en contra del restaurante no han parado de aparecer por parte de artistas, empleados y familiares que dicen que no hubo protocolos y que la empresa Andrés Carne de Res “no ha respondido” a los requerimientos.

Es por ello que toman relevancia los testimonios de los comensales que presenciaron la trágica escena en la noche del pasado sábado 17 de agosto de 2024.

Santiago Villamil, hermano de la víctima y vocero de la familia, ha sido quien se ha encargado de darle relevancia al caso con diversas declaraciones y reclamos en los medios de comunicación.

El joven afirma que no hay quién dé la cara y que solo tiene información de clientes que estuvieron en el establecimiento, pues el jefe de ella solo le habría dicho que la bailarina “tenía un traje de plumas o de paja, que una chispa le alcanzó el traje y que ahí ocurrió el accidente”.

Entre esas versiones, el hombre contó en Citytv que fueron los mismos visitantes del lugar quienes debieron prestarle socorro a su hermana cuando esta se encontraba envuelta en llamas y que la apagaron con prendas de vestir y hasta con los tendidos de las mesas debido a una aparente falta de reacción de los encargados de atender tal emergencia.

“Era una mujer en llamas tratando de salvarse, muchas personas me dijeron que no actuaron debidamente”, apuntó inicialmente.

En video, las palabras de Santiago Villamil (minuto 0:56):

Y agregó: “Estas son hipótesis, comentarios de gente que estuvo allá porque no hemos sido notificados por la ARL o por la empresa de lo que realmente pasó”.

Entre tanto, los seres queridos de Laura Daniela Villamil esperan su mejoría, ya que los informes médicos dan cuenta de quemaduras de segundo tercer grado.

