Claudia López se refirió a la mala relación que lleva con Gustavo Petro, que se convirtió en su principal contradictor durante su primer año de gobierno en Bogotá.

Según dice, durante la campaña el año pasado, Petro le aseguró que sin él no se ganaban las elecciones en la capital.

“Gustavo es un líder que en campaña me dijo: ‘En Bogotá no se puede ganar sin mí y mi exigencia es que usted revoque el metro elevado’”, contó Claudia López , en revista Semana.

Seguido, aseguró que la respuesta que le dio al exalcalde de Bogotá fue:

“Hay un contrato, y me dijo: ‘Revoque el contrato’. Yo le dije: Gustavo, prefiero perder la Alcaldía que ganar así”.

De acuerdo con la alcaldesa, en esa época consideró que era irresponsable revocar el contrato para el metro elevado e, incluso, asegura que le dijo a Petro que entonces prefería perder las elecciones.

“Yo hubiera preferido que el metro fuera subterráneo, sin duda, pero después de 60 años al fin se consiguió la plata, se contrató, se va a hacer, va a arrancar. ¿Y botarlo? No. Prefiero perder la Alcaldía”, afirmó la mandataria, en ese mismo medio.

López cuestionó la actitud de Petro porque considera que la gente que se cree indispensable también resulta asumiendo que “son el principio y el fin del mundo”.

“[Petro] realmente no ha podido superar que no solamente no era indispensable, sino que los derrotamos. Su candidato quedó de tercero”, afirmó la alcaldesa.