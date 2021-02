green

Durante el programa Calle a Calle, en el Canal Capital, Claudia López se refirió al fallo que le exigió retractarse, en menos de 48 horas, por decir que a Enrique Peñalosa “le importa el negocio de sus buses y sus troncales de diésel, que es su juguete” , y aseguró que a los jueces hay que hacerles caso.

La alcaldesa de Bogotá empezó diciendo que ella nunca intentó decir que Peñalosa fuera dueño de una empresa de buses, que vende buses, y que él se ha beneficiado de eso.

“Ese no es el sentido de mi comentario. Si así se entendió, yo lo corrijo, me retracto. Lo digo con absoluta claridad para cumplir con lo que me ordenó el juzgado”, manifestó López.

En seguida, ella agregó que no sugirió que Peñalosa hiciera algo irregular o que él se “embolsilla una plata de unos buses que vende”, sino que la discusión es si toca mantener el modelo de troncales de Transmilenio como la de la Caracas o expandir el metro en Bogotá.

“Él lo sabe. Yo no estoy sugiriendo que Enrique sea corrupto ni sea bandido. […] La discusión es otra. Enrique propuso, por ejemplo, que hiciéramos 21 troncales como la de las Caracas, y muchos decidimos que no, que Bogotá necesita más metro […]. De manera que son discusiones distintas, pero pues que quede dicho lo que hay que decir”, concluyó.

Hasta el momento, el exalcalde de la capital Peñalosa, que consideró que López le vulneró su derecho a la honra con sus primeras declaraciones, no se ha pronunciado sobre la retractación.

