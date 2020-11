Ha sido tal el inconformismo después del anuncio hecho por la alcaldesa Claudia López sobre el diseño que tendrá la carrera Séptima que las reacciones se pueden clasificar por su origen. Desde la derecha, el centro y la izquierda han llegado los señalamientos por la forma en que se transportarán los capitalinos en la emblemática vía.

Las críticas coinciden en el mismo punto: por la séptima pasarán buses, lo que muchos han señalado como una extensión de Transmilenio.

Uno de los ataques más feroces contra la alcaldesa es de Gustavo Petro, que ha señalado que la idea de López es meter más Transmilenio en la capital.

“Más Transmilenio, pero no así”, publicó el exalcalde en su cuenta de Twitter, donde sostuvo que la mandataria obedece a intereses de dueños de buses. De paso, agregó que esta determinación favorece a los “beneficiarios” de las alcaldías de Enrique Peñalosa.

Petro también sostuvo que con la idea del corredor verde el sector de mayor valorización que queda en la Séptima el es único que no tendrá Transmilenio.

Peñalosa, por su parte, señaló que la idea de López no tiene nada de novedosa y que su proyecto de Transmilenio por la Séptima esperaba operar con buses eléctricos.

De hecho, uno de los escuderos de Peñalosa, su exsecretario de Salud Luis Gonzalo Morales, dijo que la idea de la mandataria es la misma que la de su antecesor, solo que con otros colores.

Aseguró, además, que los ataques de López a Peñalosa eran una simple estrategia de campaña.

En el cabildo capitalino, uno de los primeros en señalar a López fue el presidente de la corporación, Carlos Fernando Galán. El excandidato a la alcaldía apuntó al discurso de López durante la campaña en contra de Transmilenio y subrayó que la mandataria “terminó proponiendo un corredor con carril exclusivo para buses verdes, pero buses al fin y al cabo”.

Puso de relieve lo que podrían ser considerados eufemismos desde la administración local y dijo que aunque “le cambien el nombre, es un corredor de transporte público con carril exclusivo para buses”.

Otro de los que criticó a López desde la corporación fue el concejal Carlos Carrillo, del Polo Democrático, que fue contundente al decir que habrá “Transmilenio” por la Carrera Séptima y que esto constituye un incumplimiento más de la administración López.

La verdad no me complace tener razón, la alcaldesa @ClaudiaLopez presenta hoy una propuesta para la Séptima que no es más que un Transmilenio muy perfumado.

Otro lavado verde para consolidar a Bogotá cómo la capital mundial del bus.

Lo dije en campana: ¡Miente, no voten por ella!

— Carlos Carrillo (@CarlosCarrilloA) November 23, 2020