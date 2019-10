‘Suso’ le mostró una foto a la candidata a la alcaldía de Bogotá en la que aparece junto a su novia, la senadora Angélica Lozano, y le preguntó qué tan difícil fue salir del clóset en su familia. “Sí, es un poquito difícil porque yo vengo de una familia súper católica, estudié en colegio de monjas y en ese época había más prejuicios en la sociedad”, recordó López en el comienzo de su respuesta.

Sin embargo, la excongresista aseguró que, cuando les dijo a sus padres que es lesbiana, ellos le hicieron fácil el trabajo porque le confesaron que ya lo sospechaban y le manifestaron su confianza plena en lo buena persona que es ella.

“Yo me demoré un tiempo, pero cuando finalmente le dije a mi mamá y a mi papá, ambos me dijeron: ‘Mi amor, obvio que sabíamos, pero por respeto no te habíamos planteado el tema’. Fueron muy generosos y recuerdo una frase de mi madre, me dijo: ‘Mira, no creas, para mí es difícil, pero tú no has hecho nada malo en la vida, yo te quiero como tú eres, yo soy la que tengo que entender”, relató la candidata al conocido como el segundo cargo político más importante del país.

López inició su relación amorosa con Lozano a mediados de 2012 y hace un mes aceptó que quiere tener una hija con ella.

“He contado siempre con el amor y el apoyo de mi familia”, concluyó la exsenadora del partido Alianza Verde al hablar con ‘Suso’ de su relación. Este es, en video, el momento de la entrevista en el que López se refirió al tema: