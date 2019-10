La columna de Dávila se centró en destacar que, contrario a otros políticos y exmandatarios, Álvaro Uribe sí tuvo coraje y se presentó ante la justicia el pasado martes, en el marco de la investigación que adelanta la Corte Suprema por presunta manipulación de testigos.

La periodista exaltó varias veces en su columna que el expresidente Uribe “no se escapó, no se asiló, no se hizo el enfermo y no dilató su cita”. “Uribe dio la cara, no se escondió y cumplió con su obligación de rendir cuentas ante su juez natural como senador”, sostuvo.

Ante el texto publicado en Semana, lectores en redes sociales volvieron tendencia el título de la columna ‘Uribe dio la cara’ con críticas para Dávila porque consideran que, a juzgar por los comentarios, exaltó el hecho de que Uribe fue hasta la Corte, a sabiendas de que es una obligación y no un favor que le hace al Estado colombiano.

“No, Uribe no fue a la indagatoria a dar la cara, fue a lavarse las manos, a decir q no sabía q su abogado Cadena ofrecía favores jurídicos y sobornos a testigos para q cambiaran su versión a favor del exmandatario”, dice uno de los comentarios en contra de la columna.

Que #UribeDioLaCara, dice Vicky Dávila No, Uribe no fue a la indagatoria a dar la cara, fue a lavarse las manos, a decir q no sabía q su abogado Cadena ofrecía favores jurídicos y sobornos a testigos para q cambiaran su versión a favor del exmandatario. "Proceda, doctor Diego" — 💢 JΛNDR3S 💢 (@JANDR3S__) October 13, 2019

Otro señala lo siguiente: “Vicky Dávila en su elogiosa columna a Uribe, por el solo hecho de acudir a la indagatoria, se pregunta extrañadísima cómo es posible que el expresidente se metió con el abogánster Diego Cadena. Como si no supiera la clase de gente q siempre ha rodeado a Uribe”.

Vicky Dávila en su elogiosa columna a Uribe, por el solo hecho de acudir a la indagatoria, se pregunta extrañadísima cómo es posible que el expresidente se metió con el abogánster Diego Cadena Como si no supiera la clase de gente q siempre ha rodeado a Uribe. #UribeDioLaCara pic.twitter.com/6NThF7JEMl — 💢 JΛNDR3S 💢 (@JANDR3S__) October 13, 2019

“Van saliendo del clóset los defensores solapados del Monstruo del Ubérrimo. Qué putrefacto el periodismo de este monigote. Patético que celebre que Uribe acude ante la Justicia, como si fuera un favor que hace y no una obligación”, agrega otro de los comentarios de los tuiteros.

#UribeDioLaCara : el hashtag más ridículo de la Historia. https://t.co/pyNtFpC1WM — María A. 𝖉𝖊 𝖑𝖆 Torre, Ph.D. (@Caidadelatorre) October 13, 2019

Ante las críticas, la periodista Dávila salió a defenderse e intentar explicar las afirmaciones que hizo en su columna de Semana.

“No soy defensora de oficio de Uribe, ese no puede ser el papel de un periodista; pero tampoco soy ciega y, aunque sé que hay fuerzas limpias que solo buscan la verdad, hay otras turbias, muy turbias”, dice uno de los muchos mensajes que ha publicado la periodista este domingo.

#uribediolacara no soy defensora de oficio de Uribe, ese no puede ser el papel de un periodista; pero tampoco soy ciega y, aunque sé que hay fuerzas limpias que solo buscan la verdad, hay otras turbias, muy turbias #FelizDomingo https://t.co/XvU6ScdHxB — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) October 13, 2019

“En mi columna #UribeDioLaCara opino sobre la indagatoria de Uribe en la corte, respeto a quienes piensan diferente. Creo en que todo tiene matices y no me enoja que otros argumenten distinto #FelizDomingo”, señaló también Vicky Dávila.

En mi columna #UribeDioLaCara opino sobre la indagatoria de Uribe en la corte, respeto a quienes piensan diferente. Creo en que todo tiene matices y no me enoja que otros argumenten distinto #FelizDomingo https://t.co/XvU6ScdHxB — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) October 13, 2019

En otro de los apartes de su texto, Dávila sostuvo que tiene información de algunos políticos cercanos a la Corte Suprema que aseguran que a Álvaro Uribe le fue mal en la indagatoria del martes pasado.

Sin embargo, señala que es mejor esperar a conocer de forma oficial la decisión de los magistrados que acabaría con un “nudo de verdades y mentiras” de exparamilitares que están involucrados en el proceso.