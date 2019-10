Luego de exaltar al senador Uribe por haber acudido a la cita con la justicia, Vicky aseguró que tiene información de algunos políticos cercanos a la Corte Suprema que da cuenta de que al expresidente no le fue bien en la indagatoria realizada el martes pasado.

“En los mentideros políticos algunos comentan, como si tuvieran línea directa con la corte, que a Uribe le fue mal en la indagatoria”, señala Dávila en su columna en la revista Semana.

Sin embargo, señala que es mejor esperar a conocer de forma oficial la decisión de los magistrados que acabaría con un “nudo de verdades y mentiras” de exparamilitares que están involucrados en el proceso.

Además, va más allá y pone el escenario de que Uribe vaya a la cárcel por decisión de la Corte. Según Vicky, con el expresidente tras las rejas no se acabaría la impunidad en Colombia “porque tendrían que encarcelar a más de un encumbrado”.

En su columna, la periodista asegura que en la diligencia del martes pasado vio a un Uribe sometido ante la justicia. “Un Uribe que no se escapó, que no se asiló, que no se hizo el enfermo y que no dilató su cita”, exaltó.

En contraste, criticó que hay políticos que quieren ver a Uribe “en la hoguera”, pero guardan silencio a la hora de referirse al escándalo en el que estaría involucrado el expresidente Juan Manuel Santos con Odebrecht.

“Dejemos la hipocresía, aquí los más poderosos siempre han estado por encima de la ley y lo siguen estando. Sí, que la justicia opere con Uribe, pero no solo con él”, sentencia Dávila.

Sobre los resultados de la primera indagatoria de Álvaro Uribe ante la Corte Suprema se conoce muy poco. Este viernes, por ejemplo, se filtraron algunas respuestas que dio al magistrado que lidera su investigación, César Augusto Reyes.

“No”, “no sé” y “no me consta”, así contestó el expresidente a gran parte de las preguntas que le formuló el magistrado, según Noticias Caracol.

El medio enfatizó en que, pese a que Uribe respondió todas las preguntas, la mayoría de esas respuestas fueron “muy cortas, incluso monosilábicas” y por eso la diligencia solo tardó 7 horas.

Además, pese a que se había hablado de un periodo de 10 días para que el magistrado evaluara una ponencia que definiera la situación jurídica del senador del Centro Democrático, el informativo indicó también que se tardará mucho más.

Esto porque el magistrado Reyes “va a revisar nuevamente la totalidad del proceso y escuchará todas las interceptaciones y declaraciones practicadas”, lo que le va a tomar bastante tiempo.