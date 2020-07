green

Claudia López señaló en rueda de prensa que en la reunión que tuvo con asociaciones médicas les expresó que entendía su preocupación por las duras semanas que se vienen en los hospitales de Bogotá, pero que es temprano hablar de colapso en ellos.

“Yo les dije a las asociaciones médicas: ‘Entiendo su angustia, pero no hay colapso del sistema hospitalario en Bogotá’. El sistema hospitalario y de las UCI de Bogotá está atendiendo a todo el que lo necesita. No ha pasado que un paciente llegue y no lo podamos atender”, aseguró la mandataria a los medios de comunicación.

López se atrevió a pronosticar que en la ciudad no se colapsarán las clínicas. “No va a haber colapso hospitalario en Bogotá, para eso trabajamos y monitoreamos todos los días”, agregó.

La mandataria también afirmó que en sus charlas con los médicos de la capital les pidió paciencia ya que en los próximos días se conocerán los resultados de la cuarentena por localidades que se está realizando en Bogotá. Con los resultados en mano, se podrá determinar si es necesario o no un aislamiento estricto como el que tuvo la ciudad en marzo.

“Yo entiendo la presión de ellos (los médicos) de que les toca trabajar a ‘full’ capacidad, en la línea roja, pero también les expliqué las razones por las cuales creemos que la cuarentena sectorizada que tomamos es la más indicada en este momento”, añadió López.

Este jueves, la capital amaneció con un 90 % de ocupación en las casi 1.200 camas UCI que tiene destinadas para atender a contagiados con COVID-19. Médicos de la ciudad han hecho una alerta en torno a que la próxima semana se podría llegar al 100 % de ocupación.

Sobre el pico de contagio que se avecina, la alcaldesa aseguró: “Este pico lo hemos aplazado para instalar la capacidad adicional. Tenemos que enfrentarlo, va a ser doloroso, va a ser difícil, va a ser tenso, pero lo tenemos que pasar”.